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انتشال 5 جثث مجهولة الهوية من مقابر جديدة بترهونة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال جثث من الموقعيْن الجديديْن، للمقابر الجماعية المكتشفة، يوم أمس، بالمشروع الزراعي “5 كيلو” في ضواحي مدينة ترهونة.

وقالت “الهيئة”، في بيانٍ لها، على حسابها بموقع “فيس بوك”، إن فرقها للبحث والتعرف انتشلت رفات أربع جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني، وجثةٍ أخرى مجهولة الهوية أيضًا من الموقع الأول.

وأعلنت الهيئة، في بيانها، أن العمل مستمرٌ بشأن بقية البلاغات الواردة حول وجود مواقع أخرى يُشتبه في كونها مقابر جماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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