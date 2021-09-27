انتشال 5 جثث مجهولة الهوية من مقابر جديدة بترهونة

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، عن انتشال جثث من الموقعيْن الجديديْن، للمقابر الجماعية المكتشفة، يوم أمس، بالمشروع الزراعي “5 كيلو” في ضواحي مدينة ترهونة.

وقالت “الهيئة”، في بيانٍ لها، على حسابها بموقع “فيس بوك”، إن فرقها للبحث والتعرف انتشلت رفات أربع جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني، وجثةٍ أخرى مجهولة الهوية أيضًا من الموقع الأول.

وأعلنت الهيئة، في بيانها، أن العمل مستمرٌ بشأن بقية البلاغات الواردة حول وجود مواقع أخرى يُشتبه في كونها مقابر جماعية.

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