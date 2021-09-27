«السريري»: سحب الثقة من الحكومة قد يؤجل الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن سحب الثقة من الحكومة سيؤثر على مسار العملية السياسية، وينذر بعدم إجراء الانتخابات في موعدها، نظرا للتناقضات التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب .

السريري قال في تصريح لـ”ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن من بين هذه التناقضات إصدار قانون غير دستوري لم يصوت عليه داخل القاعة، فضلا عن عدم التشاور مع مجلس الدولة، معربا عن استغرابه من مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة الالتزام بالقوانين في وقت يخالف فيه الأخير الإعلان الدستوري، على حد قوله.