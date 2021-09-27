استخراج خمس جثث مجهولة في ترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الاثنين استخراج خمس جثث مجهولة الهوية من موقعين بمدينة ترهونة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استكشفت موقعين بمدينة ترهونة وجرى استخراج جثة مجهولة الهوية من الموقع الاول، و4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار العمل على باقي البلاغات الواردة لها.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت الأحد اكتشاف ثلاث مقابر بمدينة ترهونة وأكدت أن فرقها تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي ( 5 كيلو ) ومقبرة أخرى بمكب مدينة ترهونة العام.