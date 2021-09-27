وزير العمل: أول فوج من العمالة المصرية يصل الخميس

العنوان-طرابلس

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، أن وصول أول فوج من العمالة المصرية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة سيكون يوم الخميس المقبل.

وقال العابد في تصريحات صحفية، أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

وأوضح أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، منع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن هذه التقنية رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافد. وتابع أن أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية.

وكان قد أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، في 3 سبتمبر منصة “وافد” الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي.