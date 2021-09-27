وزارة الصحة تطلق حملة المسح الوبائي بمدينة بنغازي غدًا الثلاثاء

ليبيا – عُقد بمقر غرفة الطوارئ بديوان وزارة الصحة في المنطقة الشرقية اجتماعٌ للجنة المختصة بالمسح الوبائي، لمناقشة التجهيزات النهائية لبدء الحملة، والتي تهدف إلى معرفة مدى انتشار فيروس كورونا بمدينة بنغازي وضواحيها.

وزارة الصحة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن هذه الحملة تأتي بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الصحة علي الزناتي وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الحيوية.

ونوهت إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة الموضوعة للإحصاء والمسح العشوائي من خلال الاستعانة بفرق مدربة في التقصي الوبائي، لإجراء المسح المطلوب، وذلك بعد توفير المشغلات والمستلزمات اللازمة من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية.

هذا وستنطلق الحملة من مدينة بنغازي يوم غد الثلاثاء وستستمر على مدى أسبوع، ومنها إلى بقية المدن بالمنطقة الشرقية.