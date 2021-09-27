بالتزامن مع تحليق تركي.. مهمة استخباراتية أمريكية قبالة ساحل ليبيا

أفاد موقع “إيتاميل رادار” المتخصّص في تتبع الرحلات العسكرية، بتحليق طائرة استطلاع من طراز “بوينغ أرسي-135” تابعة للقوات الجوية الأمريكية، في مهمة استخباراتية قبالة ساحل بنغازي، وواصلت المهمة إلى ساحل طرابلس، مرورًا بأجواء خليج سرت.

وأضاف الموقع الإيطالي، بتحرك الطائرة الأمريكية، مرةً أخرى، على ارتفاع منخفض، وقيامها بأكثر من جولة أمام الساحل الغربي لليبيا، بالتزامن مع حركة طائرة الشحن العسكرية التركية “إيرباص A400″، التي نشرت “218”، خبرًا عن إقلاعها، صباح الاثنين، من أنقرة نحو ليبيا.

هذا، ولم ترصد مواقع ملاحة الطيران المدني والعسكري، على مدى الأيام الماضية، مهمةً استخباراتيةً للولايات المتحدة، بالتزامن مع نشاط الجسر الجوي التركي بين أنقرة وطرابلس وإسبرطة وقاعدة الوطية الجوية، فيما لا يزال الغموض يلفّ طبيعة المهمة الأمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية