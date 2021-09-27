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شركة الاتصالات: ربطنا 5 حقول نفطية بشبكة الألياف الضوئية لأجل زيادة الإنتاج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة الجيل الجديد للتقنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات عن ربط خمس حقول نفطية بشبكة الألياف الضوئية بالبلاد.

وقال بيان صادر عن الشركة القابضة للاتصالات: “أوضحت الجيل الجديد أن ربط الحقول الـخمس وهي 103A والآمال والنافورة والنخلة وإجخرة، جاء ضمن المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة فيما تعمل على استكمال ربط باقي الحقول والبالغ عددها أربعة حقول خلال الفترة القليلة القادمة”.

وأضاف البيان “يأتي ذلك ضمن مشروع ربط الحقول النفطية البالغ عددها تسعة حقول بشبكة البيانات الضخمة لصالح الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مما يساهم في زيادة إنتاج النفط”.

وتابع “تعمل شركة الجيل الجديد للتقنية بتوجيهات من الشركة القابضة للاتصالات على توفير بنية اتصالات حديثة باستخدام أحدث التقنيات ودعم كل شبكات الاتصالات في البلاد”.

 

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صحيفة الساعة 24

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