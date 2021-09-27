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توقيع اتفاقية توأمة بين زليتن و”سيراكوزا” الإيطالية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت مدينة زليتن اتفاقية توأمة مع مدينة “سيراكوزا” الإيطالية، ضمن البرنامج “الإيطالي الليبي” المشترك بعنوان “بلديات بلا حدود”، وتحت شعار “100 مشروع لـ 100 مدينة”.

وقد تم التوقيع بين رئيس بلدية زليتن والمتحدث الرسمي باسم هيئة البلديات الليبية الناشئة مفتاح حمادي، ورئيس الجمعية الوطنية الإيطالية للبلديات إنزو بيانكو، ضمن حفل التوقيع الذي أُقيم في إيطاليا؛ بهدف توأمة البلديات والشركات في البلديْن.

وقال “حمادي”، إن هدف البلديات الليبية هو الابتعاد عن المركزية الإدارية وبناء القدرات لتعزيز الاستقلالية.

وأشار إلى أن حجم ليبيا الكبير دفعهم إلى الشراكة مع اتحاد البلديات الإيطالي؛ على أمل أن يستمر التعاون لتحقيق الازدهار في جميع أنحاء البلاد.

فيما أكد “بيانكو” أن الاتفاقيات؛ تستهدف الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للمياه، وترميم المباني الأثرية المرتبطة بالثقافة “الليبية الإيطالية” المشتركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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