الدبيبة يجتمع بوفد من وزارة الدفاع البريطانية

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بحث، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش.

جاء ذلك، في تصريح لمكتب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المكتب، إن الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع اجتمع رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد وعدد من المستشارين مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية برئاسة مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، جن مارتن سميتون، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

وأضاف المكتب، أن اللقاء تناول العديد من القضايا الهامة والتي من بينها المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش.

وقال المكتب، كما تناول اللقاء دعم جهود لجنة 5+5، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرًا إلى أن الطرفين أشارا إلى عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.