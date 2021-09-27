اجتماع تمهيدي للجنة التعاون الأمني الليبي التركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

عقد اليوم الاثنين الاجتماع التمهيدي الأول للجنة التعاون الأمني الليبي التركي برئاسة اللواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بحضور أعضاء اللجنة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبد الحفيظ، ومدير الإدارة العامة لامن السواحل عميد محمد النويصري، ومدير الادارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير الادارة العامة الدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي عميد الدكتور مختار أبو صاع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف عميد أبو مدين الخالقي.

‏وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحث المقترحات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية التركية.