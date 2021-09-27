مدير معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم جولته التفقدية للمعهد الدبلوماسي بمدينة بنغازي

ليبيا – بناءً على تعليمات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وفي إطار توحيد المؤسسات والوقوف على المشاكل و الصعوبات ومعالجتها، اختتم عياد البي مدير معهد الدراسات الدبلوماسية زيارته للمعهد في بنغازي.

وزارة الخارجية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن الزيارة استغرقت عدة أيام، بحث خلالها عددًا من القضايا والمشاكل التي تواجه المعهد وكيفية معالجتها والوقوف على سير الامتحانات النهائية.

ونوّه عياد البي إلى أن الوزيرة تولي اهتمامًا بالغًا بالمعهد الدبلوماسي؛ لما له من أهمية في إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على البدل والعطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية.

وتم خلال الزيارة تكريم الدكتور عياد البي من قبل المتدربين وإدارة المعهد، على جهوده لإنجاح معهد الدراسات الدبلوماسية.

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