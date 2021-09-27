موقع رادار الإيطالي: طائرتان عسكريتان أمريكية وتركية تحلقان قبالة سواحل ليبيا

أكد موقع ايتاميل رادار الإيطالي، المتخصص في متابعة حركة الطيران العسكري، أنه تم رصد تحليق طائرة أمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية حول أنظمة الرادار المعادية قبالة سواحل ليبيا.

وقال الموقع، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “تم رصد طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بوينج RC-135U “Combat Sent” (رقم التسجيل 64-14849 – إشارة الاتصال HOMER11)، تقوم بمهمة مراقبة مثيرة للاهتمام اليوم، حيث غادرت القاعدة الجوية «سودا باي» في جزيرة كريت الساعة 8:50 بتوقيت وسط أوروبا”.

وأضاف التقرير “غادرت الطائرة جزيرة كريت متجهة جنوبا وقامت بالطيران على ارتفاع منخفض جدا قبالة بنغازي (على ارتفاع أقل من 1.000 قدم) قبل مواصلة مهمتها في خليج سرت ثم إلى الغرب قبالة ساحل طرابلس”.

وتابع “تحركت الطائرة مرة أخرى إلى ارتفاع منخفض (وغير معتاد)، حيث قامت بعدة مدارات أمام الساحل الغربي الليبي”.

وأوضح الموقع، أنه في تلك الدقائق كانت طائرة تركية من طراز إيرباص A400M تتجه أيضًا نحو ليبيا، حيث كانت تعمل في الجسر الجوي المعتاد بين تركيا وليبيا.

يشار إلى أنه تم تصميم طائرات البوينغ RC-135U “Combat Sent” لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية حول أنظمة الرادار المعادية.