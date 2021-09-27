ميناء بنغازي: دخول 2660 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري اليوم الاثنين دخول 2660 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل ثلاث سفن بينها سفينة نفل السيارات ( سلڤر صن) وعلى متنها عدد 2660 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات( ألدرا) وعلى متنها عدد 156 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (كلديس ماري) وعلى متنها 532 ربطة من الخشب الصناعي.