أبوجناح: مجلس الوزراء خصص ميزانية لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خصص «ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب»، وذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الإثنين، بدوان المجلس في طرابلس.

– بالصور.. اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم اجتماعه العادي السابع للعام 2021، برئاسة الدبيبة لمناقشة عدد من المواضيع والملفات المهمة الخدمية ومتابعة الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا