ليبيا تسجل 910 إصابات جديدة بـ”كورونا”.. بينها 185 حالةً حرجةً

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 185 حالةً حرجةً، إلى جانب تسجيلهِ 1.226 حالة تعافٍ، و11 وفاةً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته 5.268 عينةً، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4.358 عينة، فيما تأكدت إصابة 910 عينات، بنسبة حالات إيجابية بلغت 17.2%.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 337 ألفاً و890 إصابةً، منها 77 ألفاً و152 حالًة نشطةً، بينما تعافى 256 ألفاً و121 حالةً، وسجّل المركز 4.617 حالة وفاة، بحلول مساء أمس الأحد.

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