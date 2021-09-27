الخارجية تتفقد أوضاع معهد الدراسات الدبلوماسية في بنغازي

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اختتم، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، الدكتور عياد البي، جولته التفقدية للمعهد الدبلوماسي في بنغازي.

وقالت الخارجية، إن الجولة جاءت بناء على تعليمات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وذلك في إطار توحيد المؤسسات والوقوف على المشاكل والصعوبات ومعالجتها.

وأضافت الخارجية، أن البي بحث خلال عدة أيام عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه المعهد وكيفية معالجتها والوقوف على سير الامتحانات النهائية.

وذكرت، أن البي أكد أن المنقوش، تولي اهتماما بالغا بالمعهد الدبلوماسي، لما له من أهمية في إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة، على البذل والعطاء، وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية.