قسم النجدة يضبط مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قبالة سواحل البلاد

تمكن قسم النجدة بنغازي، بالتعاون مع قوة فرض القانون بإمرة العقيد جمال العمامي؛ من ضبط مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة منها العراقية والأفغانية والتركية والإيرانية، عقب تعطل مركبهم قبالة سواحل البلاد.

ووفقاً للبيان الصادر عن قسم النجدة، فإن المهاجرين البالغ عددهم ثمانية وخمسين مهاجراً من بينهم عائلات، كانوا في تركيا وقاصدين إيطاليا، إلا أن مركبهم تعطل قبالة السواحل الليبية وسحبتهم الأمواج حتى عثر عليهم حرس السواحل، ليتم إنزالهم على الفور في قاعدة بنغازي البحرية وتسلمتهم السلطات الأمنية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم في وقت لاحق.

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