مجلس الوزراء: رفع علاوة طبيعة العمل لبعض للعاملين بمراكز ذوي الإعاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية نتائج اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي السابع لعام 2021م مساء اليوم الاثنين.

وبين حمودة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع الموافقة على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بقيمة (600) دينار شهريا لعدد (700) شخص بقيمة إجمالية سنوية قدرها خمسة ملايين وأربعون ألف دينار.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الأتاوات والضرائب المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد على مشروع إعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لمحطات الرفع والضخ بمدن (زوارة – الجميل – رقدالين) بالإضافة إلى اعتماد جداول توزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية للعام 2021م والركون إليها كمرجعية قانونية للإنفاق الحكومي للعام المالي 2021م واعتماد مقترح وزارة العمل والتأهيل بإنشاء عدد (5) مراكز تدريبية لمدن (سرت – طمينة – درنة – الكفرة – سبها) واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب ومنح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية والموافقة على طلب وزير الداخلية بشأن ترقية ضباط بالوزارة، وتسوية وضع وظيفي لعدد من الضباط، واعتبار أحد طلبة كلية ضباط الشرطة شهيد واجب إلى جانب اعتماد إلغاء العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة (رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية) بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض للتابعة لشركة الأشغال العامة بني وليد لغرض إنشاء الجامع الكبير بالمدينة والموافقة على تخصيص سوق الظهرة المحلي لصالح بلدية طرابلس المركز واعتماد محضر اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة وأيضا اعتماد نتائج متابعة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، والمعوقات والمشاكل التي واجهت عودتهم وكذلك اعتماد نتائج اللجنة المكلفة بالتفاوض مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط الغاز الطبيعي لمحطة الخليج بسرت.