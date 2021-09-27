الحكومة توافق على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، وفق بيان نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن الاجتماع العادي السابع للعام 2021 ناقش عددًا من المواضيع والملفات المهمة الخدمية، ومتابعة الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.

وانتهى الاجتماع، بعد استعراض ومناقشة بنوده، إلى جملة من الإجراءات والتدابير، من بينها «الموافقة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الإتاوات والضرائب المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة».

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واعتمد الاجتماع محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية – المصرية المشتركة، بالإضافة إلى اعتماد نتائج متابعة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، والمعوقات والمشاكل التي واجهت عودتهم.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتائج اللجنة المكلفة التفاوض مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط الغاز الطبيعي لمحطة الخليج بسرت.

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