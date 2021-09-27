الفيتوري: يجب تحديد مصادر تمويل خطة إعادة الإعمار قبل إطلاقها ووضع خطة زمنية واضحة لتنفيذها

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية المهدي الفيتوري أن الأولوية الآن في خطة إعادة الأعمار هو “بناء المدن المهدمة، وتوفير مساكن للنازحين الذين فقدوا منازلهم، وإعادة تشغيل المصانع الكثيرة المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء”.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد، دعا إلى تحديد مصادر تمويل خطة إعادة الإعمار، قبل إطلاقها، ووضع خطة زمنية واضحة يلتزم بتنفيذها، إضافة إلى النظر في التحديات التي قد تواجهها وسبل معالجته.

وأضاف الفيتوري: “بهذا تستخدم الأموال العامة بشكل مناسب، بدلًا من إنفاقها على الدين العام المحلي، الذى يمكن أن ينتظر، ولا يعبر عن حاجة ملحة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية