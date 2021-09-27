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“بلدي مصراتة” يعلن عن حملة للحدّ من الانفلات الأمني

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي مصراتة، شروعه في تنفيذ خطة أمنية متكاملة تستهدف الحدّ من الانفلات الأمني داخل المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس مع الأجهزة الأمنية بالبلدية، تم خلاله الاتفاق على منح مهلة لا تتجاوز الأسبوعين للسيارات المخالفة للشروط الأمنية، من حيث تعتيم الزجاج واللوحات المعدنية، والتي ستُمنع من الدخول لمقار المؤسسات والجهات الحكومية ومنافذ المدينة فور انتهاء المهلة، وفق بيان المجلس.

يُشار إلى أن المجلس البلدي مصراتة قد خاطب مديرية الجمارك بشأن منع الإفراج عن السيارات المخالفة ومنزوعة البلاديوم، الموردة من الخارج، كما أكد قسم الترخيص بدوره عن جهوزيته لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل سياراتهم والحصول على لوحات معدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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