وزيرا العمل والحكم المحلي يتفقان على إطلاق حملة تفتيش في القطاعين العام والخاص

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا بمكتبه ، في ديوان الوزارة بطرابلس، اليوم، وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي ” وبحث معه سبل التعاون بين الوزارتين.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الحكم المحلي، تناول اللقاء ملف نقل الصلاحيات للبلديات في ما يخص مجال العمل والتأهيل والتدريب المهني، كما تمت مناقشة آلية نقل هذه الاختصاصات بالطرق العلمية والأكاديمية، والتي تكفل استمرار تقديم الخدمات للموطنين.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على توقيع اتفاقية بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة الحكم المحلي، بخصوص إطلاق الحملة الخاصة بالتفتيش عن المخالفات في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، في كل البلديات الفترة المقبلة، وذلك بإشراف وزارة العمل والتأهيل.