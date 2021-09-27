ليبيا وتونس تبحثان تفعيل المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي مع السفير التونسي لدى ليبيا “لسعد العجيلي“ المشاريع التي يمكن لليبيا وتونس العمل عليها ودعم الجهود في إعادة الإعمار ومناقشة المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الشركات التونسية، وآليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير أن الوزير أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة أن علاقة الدولتين لا تتأثر بأي متغيرات وهي ثابتة ومتجذرة بين الشعبين، ومشيراً إلى إعلان معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبد الحميد الدبيبة ” عن خطة الحكومة لإعادة عجلة الإعمار والبناء تحت عنوان ( خطة عودة الحياة ) ودعوة دول تونس الشقيقة والشركات التونسية للمشاركة في هذه الخطة .

وقدم سفير تونس دعوة غرفة التجارة والصناعة صفاقس لمشاركة ليبيا كضيف شرف في المعرض المتوسطي للبناء في دورته السادسة عشر ، والذي يتضمن تظاهرة “يوم ليبيا” تحت شعار “مشاريع الشراكة التونسية الليبية وإعادة إعمار ليبيا”.