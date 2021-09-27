الحكومة تعتمد قرار إنشاء مصفاة للنفط ومصنع للغاز جنوب ليبيا

أعلن نائب رئيس حكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، إصدار الحكومة قراراً بإنشاء مصفاة للنفط ومصنع للغاز الطبيعي بالجنوب الليبي.

وأوضح أبوجناح أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة جاء على هامش انعقاد الاجتماع السابع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين بطرابلس، وفق بيان له على حسابه الرسمي في موقع الفيس بوك.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أكدت استعدادها لإطلاق مشروع مصفاة نفط جنوب البلاد، ومصنع للغاز في حقل الشرارة النفطي، فور اعتماد الموازنة للحدّ من الأزمة الخانقة التي تعاني منها مدن الجنوب.

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