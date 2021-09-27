ليبيا الان

الحكومة تعتمد قرار إنشاء مصفاة للنفط ومصنع للغاز جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نائب رئيس حكومة الدبيبة رمضان أبوجناح، إصدار الحكومة قراراً بإنشاء مصفاة للنفط ومصنع للغاز الطبيعي بالجنوب الليبي.

وأوضح أبوجناح أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة جاء على هامش انعقاد الاجتماع السابع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين بطرابلس، وفق بيان له على حسابه الرسمي في موقع الفيس بوك.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أكدت استعدادها لإطلاق مشروع مصفاة نفط جنوب البلاد، ومصنع للغاز في حقل الشرارة النفطي، فور اعتماد الموازنة للحدّ من الأزمة الخانقة التي تعاني منها مدن الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك