مبادرات المنفي تثير التساؤلات حول أهدافها المنشودة

الغموض والتساؤلات الآن أصبحت ملتصقة بجسد العملية السياسية الذي يشهد يوما بعد يوم وخزة جديدة تدل على وجود خطر جديد قادم لا محالة، يتطلب حسب المتابعين والمحللين مراجعة حتى تتضح أسبابه، فتصبح القدرة على معالجته أسهل وأوضح، هكذا يمكن حماية جسد الدولة من محاولات تحطيم مساره الديمقراطي.

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