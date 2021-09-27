رسالة مجهولة لبعثات الدول في الأمم المتحدة تكشف عن تواطئ المنفي والمشري في عرقلة الإنتخابات

تلقت بعثات الدول في الأمم المتحدة بريد إلكتروني من جهة مجهولة حذر من مؤامرة تستهدف انتخابات 24 ديسمبر .

الرسالة، التي تحصلت قناتنا على نسخة منها، أشارت الى “تواطؤ” بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري” الإخواني خالد المشري على تأجيل الرئاسية ومنع ترشح من وصفها الاخير بـ “الشخصيات الجدلية”.

الرسالة تابعت: “مؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي حيث يوشك المنفي على إعلان مرحلة انتقالية جديدة تشمل تجميد البرلمان، وهدفها حرمان بعض الشخصيات من الترشح وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة”.

وتشمل المؤامرة، بحسب الرسالة، مرحلة انتقالية جديدة ( تأجيل الإنتخابات ) حتى كتابة دستور جديد ومن ثم إجراء الانتخابات بشروط اقصائية.

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