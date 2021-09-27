بالتمر: “المالية” أغلقت حسابنا في بنغازي لرفضنا نقل مقر المفوضية لطرابلس

قالت رئيس مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، إن وزارة المالية قامت بإغلاق حساب مفوضية المجتمع المدني ببنغازي بسبب رفضهم نقل المفوضية إلى طرابلس.

وتابعت بالتمر، في بيان لها عبر “فيسبوك”، أن وزارة المالية استندت في إجرائها على خطاب موجهه إليها من مفوضيه المجتمع المدني طرابلس المشكلة بقرار من السراج عام 2018، مشيرة أنها تنتحل صفة دون أن يتم إصدار قرار بتوحيد المفوضيتين.

وأضافت بالتمر، أن المفوضية الشرعية مقرها بنغازي وقد تم إنشائها عام 2012، مشيرة أن قرار وزارة المالية سابقة لم تحدث وكارثة من كوارث حكومة الوحدة الوطنية.