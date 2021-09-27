اعترافات المتهم في قضية غرق 11 مهاجر مصري بسواحل ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

أعلن المدعو “م.م.ا” والمعروف باسم أبو سمره المتهم في قضية غرق 11 مهاجر غير شرعي المعروفة “بمركب قرية ثلبانة” تفاصيل حادثة غرق المهاجرين بسواحل ليبيا.

ونشر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية اعترافات المتهم أبو سمرة المصري الجنسية (مواليد 1988) والذي أكد أنه تعرف على شخصين ليبيين وأخبروه بقدرتهم على تسفير المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى إيطاليا وبين أنه جلب 51 مهاجرا لتسفيرهم إلى إيطاليا.

وروى أبو سمرة تفاصيل الحادثة التي أدت إلى غرق المهاجرين قائلا إن محركات القارب تعطلت واختل توازنه فغرق بعد المهاجرين.

وأشار إلى أن خفر سواحل الزاوية اقترب منهم ثم سمع بعد ذلك بأن أحد المهاجرين توفي فيما يوجد عشر مهاجرين آخرين مفقودين ومنهم من يتواجد بالمستشفيات.