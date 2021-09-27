“بوشاح”: لقاء مرتقب في المغرب بين “الدولة” و”النواب”

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر عبد العزيز بوشاح، أن هناك تنسيقاً يتم الآن لعقد لقاء في المملكة المغربية، بين لجنتين من المجلس وأعضاء من مجلس النواب، مبدياً ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الأزمات. وقدرته على الإسهام في لملمتها وطرح رؤية مجلس الدولة لتجاوزها.

وقال “بوشاح” خلال حوار مُطوّل معه أجرته وكالة سبوتنيك الروسية، إن “الأسباب الحقيقية للخلاف هو عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، حتى أصبحت تجاوزاته سمة متكررة ومعلومة للجميع”- حسب وصف بوشاح.

وأضاف النائب الثاني قائلاً إن البرلمان “يحاول في كل مرة أن يتفرد بالقرار السياسي والدستوري في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وتستلزم التوافق والشراكة أكثر منها إلى التفرد والأحادية”.

وأوضح بوشاح أن اللقاء في المملكة المغربية الأسبوع المقبل سيتم بين لجنتي المجلسين وبرعاية البعثة الأممية، أما عن سؤال سبوتنيك بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا الشهر المقبل، وما إذا كانت الأطراف الليبية كالمجلس الأعلى للدولة حاضرة في هذا المؤتمر، وهل وجّهت إليها الدعوة رسمياً – قال إن “التدخلات الدولية إلى الآن لم تسهم بالمستوى المطلوب منها لإنجاح خارطة الطريق، وذلك ناتج عن الانقسام حول الملف الليبي وربطه بملفات إقليمية ودولية أخرى” – حسب تعبيره.

ونوه بوشاح إلى أنه “يجب أن يعي الليبيون أنفسهم بأنهم الوحيدون القادرون على فهم مشاكلهم وحلها، وهم الوحيدون المعنيون بمصلحة ليبيا ووحدتها وازدهارها”- حسب رأيه.

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