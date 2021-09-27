اختطاف أمين رابطة الشباب في طرابلس بعد دعوته لوقفة داعمة للانتخابات

اختطف أمين عام الرابطة الوطنية لدعم الشباب في ليبيا عماد الحاراتي، اليوم الأحد في ظروف غامضة بالعاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرابطة الوطنية لدعم الشباب وأمينها عماد الحاراتي عن دعوتها لإقامة وقفة أمام المفوضية العليا للانتخابات للمطالبة بإجراء الانتخابات الليبية، البرلمانية والرئاسية، في موعدها بنهاية العام الجاري.

وقالت الرابطة الوطنية لدعم الشباب في بيانها: تعلن الرابطة إقامة وقفة للمطالبة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد 24ديسمبر وذلك امام المفوضية العليا للانتخابات على تمام الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء والدعوة عامة.

وأضافت: “ياشباب كونوا في موعد نبو انتخابات خلي الشباب والشعب ينتخبوا من يبو وهذا عرس الليبين.. الشباب يقود وليس وقود”.

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