بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 September, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين سرقة 8050 متر من أسلاك الكهرباء بعدة مناطق في ليبيا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك كهرباء مسافة 750 متر على خط بالروين بدائرة توزيع النجيلة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 23 محول، وكذلك سرقة أسلاك مسافة 1500 متر على خط الدعم الالكتروني كان يغذي عددا من المنازل والمزارع بدائرة توزيع زوارة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى سرقة 1800 متر أسلاك كهرباء على خط الكسارات بدائرة توزيع المراقب مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاث محول، كما تم أيضا سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط عياد اللافي من 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر على خط ابوطينة من 30 العقربيه بدائرة توزيع الجميل مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربع محولات .