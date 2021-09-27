وفد من وزارة الداخلية يتفقد تأمين صيانة محطة كهرباء مصراتة

زار وفد أمني بقيادة رئيس قوة الدعم والتدخل بمصلحة أمن المرافق والمنشآت المقدم أسامة معتوق، محطة كهرباء مصراتة؛ حيث تقوم شركة «إنكا» التركية بتطويرها وصيانتها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قوة الدعم مسؤولة عن تأمين الشركة التركية، مشيرة إلى عقد اجتماع على هامش الزيارة التي جرت اليوم الإثنين، وذلك مع العناصر المكلفة التأمين، للاطلاع على المشكلات والعراقيل التي تواجههم.

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وتعهد معتوق بالعمل على حل كافة المشكلات والعراقيل التي تواجه العناصر المكلفة عمليات التأمين والحراسة. وشدد على العناصر المكلفة التأمين، ضرورة التحلي باليقظة والانتباه والالتزام بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالحماية والحراسة.

كما عقد اجتماع آخر مع العاملين في الشركة «الذين أثنوا على مجهودات القوة التي تبذل في سبيل فرض الأمن وتوفير بيئة مناسبة للعمل داخل الموقع، كذلك على الانضباط في العمل»، وفق الوزارة.

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