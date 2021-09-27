الأزمة الليبية على رأس جدول أعمال قمة “بوتين وأردوغان” المرتقبة

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب أردوغان إلى موسكو، لعقد لقاء ثنائي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في الكرملين.

ولم يعلن بيسكوف عن الموعد المقرر للزيارة، إلا أنه أكد الاستعداد لها، وأضاف أن جدول أعمال الرئيسين يتضمن بحث مشاريع مشتركة في مجال الاقتصاد والعلاقات التجارية، بالإضافة للأوضاع في سوريا وأفغانستان وليبيا وبعض القضايا الدولية الأخرى.

يشار إلى أن روسيا وتركيا تأتيان على رأس قائمة الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، حيث أكدتا وجود قوات عسكرية وشبه عسكرية لهما في ليبيا، وسط دعوات لهما من المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي في حلحلة الأزمة والدفع بالمسار السياسي.

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