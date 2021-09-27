وزارتي الخارجية والحكم المحلي تبحثان مبادرة دعم استقرار ليبيا

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال)- بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي “، مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي؛ مساهمة القطاعات المحلية في مبادرة دعم استقرار ليبيا.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، آلية مساهمة القطاعات والإدارات المحلية في إنجاح مبادرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدعم استقرار ليبيا، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

كما تم مناقشة آليات التعاون بين البلديات والمنظمات الدولية، والعمل على تكثيف الاتصال مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، من أجل تخطيط وتطوير قطاع الحكم المحلي. (وال)

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