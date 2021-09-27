رئيسا الكونغو وتشاد يعربان عن قلقهما لفقدان آلية إشرافية لخروج المرتزقة من ليبيا

أعرب رئيس الكونغو دينيس ساسو، ونظيره بالمجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، “أعربا” عن قلقهما حيال تنفيذ القرار الأممي، بشأن خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية دون ضمانات أو وجود آلية إشرافية بالخصوص.

جاء ذلك على هامش زيارة ديبي إلى الكونغو يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر، عبَّرَ خلالها الطرفان عن قلقهما الأمني العميق من تفاقم ما أطلقا عليه ظاهرة الارتزاق في ليبيا، محذرين من العواقب المتوقعة على دول الجوار الليبي، فيما يتعلق بخروج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون ضمانات قوية وإشراف حقيقي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

