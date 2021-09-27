لجنة التعاون الأمني الليبي التركي تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة التعاون الأمني الليبي التركي برئاسة اللواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبد الحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري، ومدير الادارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير الادارة العامة الدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي مختار أبو صاع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف عميد أبو مدين الخالقي.

‏وتناول الاجتماع الذي عقده بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، مناقشة المقترحات المتعلقة للتحضير لاجتماعات اللجنة التعاون الأمني الليبية التركية.