وزارة الإسكان.. دعوة الشركات التونسية للمشاركة في إعادة الإعمار

ناقش وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغالي” مع سفير تونس لدى ليبيا “لسعد العجيلي” دعوة الشركات التونسية للمشاركة في برنامج إعادة الإعمار الذي أطلقه رئيس الحكومة للربع الأخير من العام الجاري.

كما ناقش اللقاء المشاريع التي يمكن العمل عليها بين البلدين، ودعم الجهود في إعادة الإعمار ومناقشة المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الشركات التونسية، ومناقشة آليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة.

ومن جانبه قدّم سفير تونس لدى ليبيا الدعوة لمشاركة ليبيا كضيف شرفي، في المعرض المتوسطي للبناء في دورته الــ16، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة في صفاقس.

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