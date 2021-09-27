جامعة روما تبحث مع جامعة صبراته الأوضاع التي آلت إليها المواقع الأثرية في ليبيا

صبراته 27 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل رئيس جامعة صبراته ” سالم الهريشي “؛ رفقة رئيس وأعضاء مركز البحوث الأثرية والتاريخية بالجامعة صباح الإثنين، بالمدينة الأثرية صبراتة؛ وفدًا زائرًا من جامعة روما الثالثة الإيطالية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة صبراته، إن الوفد الإيطالي الذي رافقه رئيس مصلحة الآثار الليبية ومراقب آثار صبراتة، ضم وفد جامعة روما البروفسور ” لويزا موسسو “، وفريق الترميم والتصوير التابع للجامعة .

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على الأوضاع التي آلت إليها أهم المواقع الأثرية في ليبيا، ودراسة عودة البعثات الإيطالية المتخصصة في الترميم والتنقيب والحماية.

جامعة صبراتة؛ بدورها وممثلة في رئيس الجامعة ومركز البحوث التاريخية بالجامعة، بحث مع الوفد الزائر سُبل استغلال هذه الزيارة في عقد اتفاقيات تعاون أكاديمي مشترك لتدريب كوادر أثريه متخصصة، من أجل اكتساب خبرات جديدة في مجال صيانة وترميم الآثار في المدينة.

كما بحث السادة في مركز البحوث الأثرية والتاريخية بالجامعة مع رئيس مصلحة الآثار ومراقب الآثار بصبراتة، إمكانية تطوير مركز البحوث الأثرية الموجود داخل المدينة الأثرية، بحيث يعود نفع ذلك على الطرفين خدمة للجانب البحثي والجانب الأكاديمي. (وال)

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