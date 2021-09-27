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الميهوب: البرلمان سيفي بالتزاماته وينبغي على المجتمع الدولي الضغط باتجاه الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن قانون انتخاب الرئيس الذي وافق عليه البرلمان يعد متماشياً مع كافة اللوائح والقوانين في الدولة الليبية كونه صدر عن الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.

الميهوب، وفي مداخلة هاتفية عبر قناتنا، عبر عن استغرابه من تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن حث المترشحين لمقاطعة الانتخابات مشيراً إلى أن أعضاء المجلس كانوا يأملون مباركة الرئاسي لقانون انتخاب الرئيس الذي حضي بدعم دولي كبير.

كما أكد الميهوب أن مجلس النواب سيفي بكافة التزاماته المتعلقة بالمرحلة القادمة مشيراً إلى أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية إلزام كافة الأطراف بتطبيق بنود خارطة الطريق المتفق عليها مسبقاً.

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قناة ليبيا الحدث

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