تأجيل لقاء الكبير والحبري لأسباب مجهولة

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “عبد الرحمن هابيل”، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنه لا توجد حالياً أي دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

من جهة أخرى، رجح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، أن الاجتماع ما بين محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” سيكون مخصص لأعمال توحيد المصرف المركزي .

وأضاف المصدر ،أن قرار تعديل سعر الصرف يتطلب اعادة دراسة المتغيرات الاقتصادية من قبل اللجنة الفنية وقرار التعديل سيكون لمجلس الإدارة مجتمعاً إذا دعت الحاجة لتعديل سعر الصرف بالوقت الحالي.