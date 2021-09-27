بنغازي الطبي يخصص يوما للأطفال المصابين بالسكري

أعلن مركز بنغازي الطبي عن استحداث يوم مخصص لأطفال السكري في عيادة الأطفال.

وخصص المركز يوم الاحد من كل اسبوع لمتابعة أطفال السكري لتقديم الخدمات العلاجية لهم بمضخات الأنسولين ، ويشرف على المتابعة الأطباء الإستشاريين في عيادة السكري والغدد د. أحمد عبدالقادر ، د. صلاح الحاسي و د هدى الناجي ، د محمد المريمي ، د إيمان بالخير و د إيمان اكويري اخصائية التغذية د. عواطف الفزاني.

وقالت استشاري السكري والغدد الأطفال د. هدى العبود بأن العيادة ستتابع حالات الأطفال الذين تم تركيب المضخات لهم ومراقبة التغيرات التي تطرأ على كل طفل ومعرفة مدى التحكم في أعراض السكري ، رفقة ذويهم و الهدف منه تعديل السكري والتحكم فيه في كل يوم وأسبوع وشهر.