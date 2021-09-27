أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، برئاسة صلاح عبد الكريم محمد فرج، وفق خطاب نشرته صفحة «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا»، على موقع «فيسبوك».

وتضم اللجنة في عضويتها، وفق القرار، فرج مسعود حمد المشاي، وأبوبكر عبدالرحمن بن عامر، فرج أحمد إحطيبة، وعبد المطلب مصالح آدم.

وطالب القرار رئيس اللجنة الجديد التنسيق مع رئيس لجنة الإدارة السابق لإتمام عملية التسليم والاستلام يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 على تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الشركة الرئيسي ببنغازي.

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وحدد المنشور، خیرالله صالح عبدالسلام، وخالد عبدالهادي الخفيفي، وأبوبكرفرج الهوني، وذلك لحضور وإتمام عملية التسليم والاستلام وتوثيقها بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الخميس، أن «الشركة أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك».

وفي يناير من العام الجاري، وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة لتمكين شركة الخليج العربي للنفط من استكمال أعمال الصيانة الخاصة بمواقعها لتتمكن من زيادة إنتاج النفط.

وفي 25 أبريل الماضي، زار صنع الله مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين في شركة الخليج العربي للنفط وشركات نفطية أخرى؛ لمناقشة مشاكل الإنتاج وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات.

بعدها بيومين، قال رئيس لجنة الإدارة بالشركة آنذاك، فضل الله احتيتة، إن الشركة استأنفت عمليات التشغيل والإنتاج في مواقعها، وذلك بعد تسييل حكومة الوحدة الوطنية جزءًا من ميزانية القطاع، وإحالة المبلغ المسيل إلى الشركة.

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