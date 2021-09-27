نقابة التعليم العالي تستهجن تصريحات الدبيبة وتطالب برفع مرتبات منتسبيها

عبّرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات لتعليم العالي عن استهجانها ورفضها لتصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

ودعت النقابة في بيان لها حصلت 218 على نسخة منه، رئيس الحكومة لاحترام النخب الجامعية بعد تصريحاته في مدينة غريان، والتي وصف فيها أعضاء هيئة التدريس الجامعي بأنهم يعيشون حياة مرفّهة، وفي رغد من العيش، تعليقا على مطالبتهم برفع مرتباتهم وتحسين وضعهم المعيشي في إشارة ضمنية لرفضها.

ونوهت النقابة رئيس الحكومة بالإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وشملت خصومات مالية تجاوزت 15 شهرا من مرتباتهم، وحرمانهم مقابل العبء الدراسي والعلاوات والإجازات العلمية والتفويضات المالية للموفدين وفق البيان.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 4 لسنة 2020، بشأن تنظيم الجامعات والذي تضمن جدولا للمرتبات والمزايا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجامعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة رفضت تنفيذ القانون محتجة بارتفاع فاتورة المرتبات المرصودة، وتخوفها من تسبب اعتمادها بعجز مستقبلي في الموازنة.

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