رئيس قوة الدعم و التدخل بمصلحة أمن المرافق يتفقد محطة كهرباء مصراتة

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال)- قام رئيس قوة الدعم و التدخل بمصلحة أمن المرافق والمنشآت مقدم “أسامة معتوق”، وعدد من الضباط بزيارة لمحطة الكهرباء مصراتة؛ حيث تقوم شركة إنكا بتطويرها وصيانتها وتعد أحدى الشركات التي تُؤمنها قوة الدعم بالمصلحة.

على هامش الزيارة عُقد اجتماع مع العناصر المكلفة بالتأمين، للاطلاع على المشكلات والعراقيل التي تواجه القوة في أثناء عملية التأمين.

كما أكد رئيس قوة الدعم على انه سيعمل على حلحلة كافة المشكلات والعراقيل، العناصر المكلفة بعمليات التأمين والحراسة.

هذا وعُقد اجتماع آخر مع العاملين في الشركة الذين أثنوا على مجهودات القوة التي تبذل في سبيل فرض الأمن، وتوفير بيئة مناسبة للعمل داخل الموقع، كذلك على الانضباط في العمل.

وشدد رئيس القوة على العناصر المكلفة بالتأمين بضرورة التحلي باليقظة والانتباه والالتزام بارتداء القيافة و مراعاة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحماية والحراسة. (وال)

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