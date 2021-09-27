دي مايو: انتخابات ليبيا ليست مستحيلا.. وهناك جهات تحاول عرقلتها

أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، أن “إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الحالي ليس عملا مستحيلا”.

دي مايو، وفي مقابلة مع القناة الثالثة العامة “3 Rai” الإيطالية، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، أضاف: “إن البعض يقول إنها يوتوبيا، لكن حكومة وحدة وطنية قبل عام في ليبيا كان من الممكن أن تكون أيضا يوتوبيا، إلا أنها موجودة الآن”.

وأشار دي مايو في المقابلة نفسها، إلى جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، قائلا إن “الشعب الليبي إذا أراد الانتخابات فيجب منحها لهم، وكذلك البدء في إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، التي قاتلت بعضها البعض في ليبيا في السنوات الأخيرة”، وفق قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

