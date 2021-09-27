تواصل الحملة الرقابية على أسواق بيع المواد الغذائية بسبها

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عن ضبط ومصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمدينة سبها.

وكشف المركز الذي يقوم بجولات موسعة رفقة الحرس البلدي على مخازن المواد الغذائية، تحت إشراف مكتب النائب العام عن غياب اشتراطات التخزين الصحية للمواد الغذائية، وإنتشار القوارض في بعض المحال دون الاهتمام بالنظافة وتتداول بعض الأطعمة التي تحوي ألواناً صناعية ومواد محظورة.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ينظم جولات واسعة على أماكن تخزين وتداول الغذاء، تحت إشراف مكتب النائب العام والتي انطلقت منذ الأسبوع الماضي بسوق الكريمية بطرابلس، لتنتقل لباقي الأسواق بكامل البلاد.

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