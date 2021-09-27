مديرية أمن طرابلس تعلن عن مزاد السيارات المتروكة والمحجوزة منذ 11 عاما

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن البدء في فتح المزاد العلني للسيارات المتروكة والمحجوزة لسنة 2010-2011 وعددها (40) سيارة وبناء عن القرار الصادر عن المديرية رقم (69)لسنة 2021 لتتولى لجنة مشكلة ببيع السيارات.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، في إيجاز صحفي، أن المزاد سيكون يوم الأحد المقبل، بمقر مستودع المرور الواقع بين كل من فندق كورنتيا وبرج طرابلس وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها و ذلك بعد أن تم الحصول على إذن البيع من جهات الاختصاص المخولة قانونا بذلك.

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