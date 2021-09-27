الشركة العامة للكهرباء: سرقة أسلاك بطول 8050 متر بعدة مناطق

أضاف في بيان: “كما تم سرقة 1800 متر اسلاك كهرباء على خط الكسارات بدائرة توزيع المراقب مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاث محولات، كما تم أيضا سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط عياد اللافي من 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير ، بالإضافة إلى سرقة اسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر على خط ابوطينة من 30 العقربيه بدائرة توزيع الجميل مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربع محولات”.