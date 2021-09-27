أحمد معيتيق لـ218 :

– ليبيا تحتاج لإدارة واحدة وإنهاء انقسام المؤسسات

– ندعم انتخابات 24 ديسمبر والليبيون ملوا الحكومات المؤقتة

– الرئيس القادم لن يحكم لوحده ويجب أن يكون له شركاء من كل ربوع الوطن

– تصوري أن يكون هناك مجلس للنواب ورئيس منتخب واعتبار ليبيا دائرة انتخابية واحدة

– الاقصاء لم يولد سوى الأزمات وقانون انتخاب الرئيس كان أفضل مايمكن

– قانون انتخاب الرئيس الذي اعتمده مجلس النواب فتح الباب للجميع ولم يقصي أحد

– لا أمانع ترشح سيف الاسلام للسلطة

– لم أحسم أمري للترشح للرئاسة بعد

– الحكومة الحالية تحتاج لضبط في الانفاق

– على الحكومة أن تعمل على تغيير سعر الصرف واستمرار فتح الحقول النفضية

– الدينار الليبي اليوم غير موجود في السوق وعلى الحكومة رفع قيمته

– بدون سياسة نقدية واضحة لايمكن أن نحقق نتائج حقيقية

– عوائد بيع النقد الأجنبي هي ما دفعت الحكومة لرفع الإنفاق

– كل الأطراف السياسية تتحمل ما وصلت إليه له البلاد اليوم

– بناء الثقة بين الأطراف الليبية ليس أمر سهل

– كنا نسعى لسعر توازني للدينار الليبي بحدود 2 إلى 2.5

– فايز السراج كان يتخذ قرارات فردية دون الرجوع للمجلس

– الأولوية الوطنية دفعتني للبقاء في المجلس الرئاسي وعدم الانسحاب

– ملف الكهرباء كان بيد فائز السراج وآخرين في المجلس ولم يكن يتبعني

– ملف الكهرباء لن يتغير إلا عند مباشرة الشركات العمل على بناء محطات التوليد

– الصديق الكبير يتعامل وفق ايرادات النقد القائمة على الصادرات النفطية وعليه أن يبحث عن وسائل دخل أخرى

– عند انتهاء الحرب الأخيرة كانت كل الأطراف الليبية منهكة

– كان هناك توافق على ضرورة ايقاف الحرب

– اتفاق سوتشي في روسيا كان أفضل الممكن

– الليبيون لم يتفقوا بعد على إدارة إيراداتهم

– اتفاق سوتشي كان ينص على ايقاف العمل به بمجرد استئناف حكومة الوحدة الوطنية عملها

– أنا مع المحاصصة في التنمية

– المحاصصة لم تنجح في بعض الدول العربية ولم تنجح في ليبيا

– لا يوجد خط أحمر في ليبيا وقوات البركان لم تستطع التقدم لسرت بسبب الخسائر البشرية المحتملة

– أطراف دولية وليست مصرية حثت على عدم تجاوز خط سرت

– لو اتفق الليبيون لن يكون هناك مكان للأجنبي

– ليبيا لديها مشكلة في القيادة السياسية

– يجب اختيار جسم تشريعي يسن القوانين دون الانحياز لأي طرف شرقا أو غربا

– عقيلة صالح استطاع انجاز قانون انتخابي وهو أفضل الموجود

– عقيلة صالح لديه الكثير من الأخطاء

– هجوم خليفة حفتر على طرابلس كان كارثة

– خليفة حفتر التزم بالتوافقات التي توصلنا إليها ويعود له الفضل في بناء المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية

– نحن نحتاج أن نبعث رسالة لليبيين أن الكل مرحب به في الانتخابات المقبلة

– لماذا لاتستطيع شخصية سياسية ليبية أن تلعب الدور الذي يلعبه كوبيتش الآن

– فشل المسار السياسي يقود للحرب والانقسام الإداري

– الانقسام الإداري في ليبيا أسوء من الحرب

– الأزمة السياسية أعمق من المجلس الرئاسي والحكومة الحالية

– يجب إعادة الشرعية للشعب الليبي

– الانتخابات القادمة ستشهد مشاركة واسعة من الليبيين

– لا أرى مجلس دولة بل أرى خالد المشري

– ملتقى الحوار يجب أن يقر الانتخابات البرلمانية والرئاسية

– أنا أعتبر كل أعضاء لجنة الحوار ممثلين لأحمد معيتيق

– ملف الفساد كبير والدولة تمارس الفساد على الموظفين عن طريق ضعف المرتبات

– أعضاء الحوار السياسي تُمارس عليهم ضغوط

– كل الليبيون لديهم الحق في التأمين الصحي

– ملف الصحة من أكبر ملفات الفساد وحله يتم عن طريق التأمين الصحي

– لم يكن لدي سلطة اتخاذ قرار داخل المجلس الرئاسي

– دور المجلس الرئاسي الحالي توافقي وصلاحياته محدودة

– لا يستطيع المجلس الرئاسي أن يوجه الأطراف السياسية نحو المصالحة

– المصالحة تحتاج للتنمية وجبر الضرر

– الانتخابات هي الحل للانقسام الذي لا يزال مستمرًا في البلاد

– التزام الأطراف السياسية بانتخابات ديسمبر كان واضح

– تعاملت مع مؤسسات دولية عندما قدمت مشروع اعمار بنغازي وبعض الأطراف استغلت هذا الملف لمهاجمتي

– المجلس الرئاسي أنفق 116 مليار خلال خمس سنوات

– الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا تصب في مصلحة ليبيا والرئيس القادم سيحسم أمرها

– الاتفاقية البحرية مع تركيا منحتنا مساحة جغرافية واسعة وهي في مصلحة ليبيا ونحتاج لسنوات لاستثمارها بشكل صحيح

– كثير من الدول الأوربية ضغطت علينا لتوقيع اتفاقيات بخصوص الهجرة الغير قانونية

– التقارب المصري التركي يعود بفوائد لليبيين

– الإدارة الليبية يجب أن تستثمر التقارب بين أطراف دولية لصالحها

– القيادة العامة في المنطقة الشرقية كان لها دور كبير في الانفراج السياسي

– ليبيا تحتاج إلى إدارة

– على الليبيون أن ينهوا الأجسام الموجودة عن طريق الانتخابات

– ليس لدى تحفظ على مشروع الدستور وبعض الأطراف تسعى لعرقلة انتخابات ديسمبر

– نحتاجوا لقيادة متمرسة في الدولة تملك سلطة اتخاذ القرار

– بعض الأطراف تعتبر الدعوة لانسحاب الوجوه السياسية الحالية عزل سياسي جديد

– الضامن الوحيد لانجاح العملية السياسية هم الليبيون

– من حق الليبيين الاستفادة من الخبرات التراكمية للقياديين الحاليين

– الليبيون فقدوا مدخراتهم في السنتين الأخيرتين بشكل كبير وبلغ مفقوداتهم في الانفاق الصحي وحده 16%

– ليس لدينا حل سوى الانتخابات لتوحيد المؤسسات

– يجب أن تخرج أجسام جديدة تنهي الأجسام الحالية

– الولايات المتحدة تبحث عن نجاح سياسي بعد انسحابها من أفغانستان لذلك هي تدعم خارطة الحل السياسي في ليبيا

– الخارجية الأمريكية هي من أكثر الدول إصراراً على تنفيذ خارطة الطريق.

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