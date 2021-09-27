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معيتيق لـ218 : ليبيا تحتاج لإدارة واحدة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحمد معيتيق لـ218 :

– ليبيا تحتاج لإدارة واحدة وإنهاء انقسام المؤسسات
– ندعم انتخابات 24 ديسمبر والليبيون ملوا الحكومات المؤقتة
– الرئيس القادم لن يحكم لوحده ويجب أن يكون له شركاء من كل ربوع الوطن
– تصوري أن يكون هناك مجلس للنواب ورئيس منتخب واعتبار ليبيا دائرة انتخابية واحدة
– الاقصاء لم يولد سوى الأزمات وقانون انتخاب الرئيس كان أفضل مايمكن
– قانون انتخاب الرئيس الذي اعتمده مجلس النواب فتح الباب للجميع ولم يقصي أحد
– لا أمانع ترشح سيف الاسلام للسلطة
– لم أحسم أمري للترشح للرئاسة بعد
– الحكومة الحالية تحتاج لضبط في الانفاق
– على الحكومة أن تعمل على تغيير سعر الصرف واستمرار فتح الحقول النفضية
– الدينار الليبي اليوم غير موجود في السوق وعلى الحكومة رفع قيمته
– بدون سياسة نقدية واضحة لايمكن أن نحقق نتائج حقيقية
– عوائد بيع النقد الأجنبي هي ما دفعت الحكومة لرفع الإنفاق
– كل الأطراف السياسية تتحمل ما وصلت إليه له البلاد اليوم
– بناء الثقة بين الأطراف الليبية ليس أمر سهل
– كنا نسعى لسعر توازني للدينار الليبي بحدود 2 إلى 2.5
– فايز السراج كان يتخذ قرارات فردية دون الرجوع للمجلس
– الأولوية الوطنية دفعتني للبقاء في المجلس الرئاسي وعدم الانسحاب
– ملف الكهرباء كان بيد فائز السراج وآخرين في المجلس ولم يكن يتبعني
– ملف الكهرباء لن يتغير إلا عند مباشرة الشركات العمل على بناء محطات التوليد
– الصديق الكبير يتعامل وفق ايرادات النقد القائمة على الصادرات النفطية وعليه أن يبحث عن وسائل دخل أخرى
– عند انتهاء الحرب الأخيرة كانت كل الأطراف الليبية منهكة
– كان هناك توافق على ضرورة ايقاف الحرب
– اتفاق سوتشي في روسيا كان أفضل الممكن
– الليبيون لم يتفقوا بعد على إدارة إيراداتهم
– اتفاق سوتشي كان ينص على ايقاف العمل به بمجرد استئناف حكومة الوحدة الوطنية عملها
– أنا مع المحاصصة في التنمية
– المحاصصة لم تنجح في بعض الدول العربية ولم تنجح في ليبيا
– لا يوجد خط أحمر في ليبيا وقوات البركان لم تستطع التقدم لسرت بسبب الخسائر البشرية المحتملة
– أطراف دولية وليست مصرية حثت على عدم تجاوز خط سرت
– لو اتفق الليبيون لن يكون هناك مكان للأجنبي
– ليبيا لديها مشكلة في القيادة السياسية
– يجب اختيار جسم تشريعي يسن القوانين دون الانحياز لأي طرف شرقا أو غربا
– عقيلة صالح استطاع انجاز قانون انتخابي وهو أفضل الموجود
– عقيلة صالح لديه الكثير من الأخطاء
– هجوم خليفة حفتر على طرابلس كان كارثة
– خليفة حفتر التزم بالتوافقات التي توصلنا إليها ويعود له الفضل في بناء المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية
– نحن نحتاج أن نبعث رسالة لليبيين أن الكل مرحب به في الانتخابات المقبلة
– لماذا لاتستطيع شخصية سياسية ليبية أن تلعب الدور الذي يلعبه كوبيتش الآن
– فشل المسار السياسي يقود للحرب والانقسام الإداري
– الانقسام الإداري في ليبيا أسوء من الحرب
– الأزمة السياسية أعمق من المجلس الرئاسي والحكومة الحالية
– يجب إعادة الشرعية للشعب الليبي
– الانتخابات القادمة ستشهد مشاركة واسعة من الليبيين
– لا أرى مجلس دولة بل أرى خالد المشري
– ملتقى الحوار يجب أن يقر الانتخابات البرلمانية والرئاسية
– أنا أعتبر كل أعضاء لجنة الحوار ممثلين لأحمد معيتيق
– ملف الفساد كبير والدولة تمارس الفساد على الموظفين عن طريق ضعف المرتبات
– أعضاء الحوار السياسي تُمارس عليهم ضغوط
– كل الليبيون لديهم الحق في التأمين الصحي
– ملف الصحة من أكبر ملفات الفساد وحله يتم عن طريق التأمين الصحي
– لم يكن لدي سلطة اتخاذ قرار داخل المجلس الرئاسي
– دور المجلس الرئاسي الحالي توافقي وصلاحياته محدودة
– لا يستطيع المجلس الرئاسي أن يوجه الأطراف السياسية نحو المصالحة
– المصالحة تحتاج للتنمية وجبر الضرر
– الانتخابات هي الحل للانقسام الذي لا يزال مستمرًا في البلاد
– التزام الأطراف السياسية بانتخابات ديسمبر كان واضح
– تعاملت مع مؤسسات دولية عندما قدمت مشروع اعمار بنغازي وبعض الأطراف استغلت هذا الملف لمهاجمتي
– المجلس الرئاسي أنفق 116 مليار خلال خمس سنوات
– الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا تصب في مصلحة ليبيا والرئيس القادم سيحسم أمرها
– الاتفاقية البحرية مع تركيا منحتنا مساحة جغرافية واسعة وهي في مصلحة ليبيا ونحتاج لسنوات لاستثمارها بشكل صحيح
– كثير من الدول الأوربية ضغطت علينا لتوقيع اتفاقيات بخصوص الهجرة الغير قانونية
– التقارب المصري التركي يعود بفوائد لليبيين
– الإدارة الليبية يجب أن تستثمر التقارب بين أطراف دولية لصالحها
– القيادة العامة في المنطقة الشرقية كان لها دور كبير في الانفراج السياسي
– ليبيا تحتاج إلى إدارة
– على الليبيون أن ينهوا الأجسام الموجودة عن طريق الانتخابات
– ليس لدى تحفظ على مشروع الدستور وبعض الأطراف تسعى لعرقلة انتخابات ديسمبر
– نحتاجوا لقيادة متمرسة في الدولة تملك سلطة اتخاذ القرار
– بعض الأطراف تعتبر الدعوة لانسحاب الوجوه السياسية الحالية عزل سياسي جديد
– الضامن الوحيد لانجاح العملية السياسية هم الليبيون
– من حق الليبيين الاستفادة من الخبرات التراكمية للقياديين الحاليين
– الليبيون فقدوا مدخراتهم في السنتين الأخيرتين بشكل كبير وبلغ مفقوداتهم في الانفاق الصحي وحده 16%
– ليس لدينا حل سوى الانتخابات لتوحيد المؤسسات
– يجب أن تخرج أجسام جديدة تنهي الأجسام الحالية
– الولايات المتحدة تبحث عن نجاح سياسي بعد انسحابها من أفغانستان لذلك هي تدعم خارطة الحل السياسي في ليبيا
– الخارجية الأمريكية هي من أكثر الدول إصراراً على تنفيذ خارطة الطريق.

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قناة 218 الليبية

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