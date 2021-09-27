امغيب: هذا ما سيحدث في حال تعطل إجراء الانتخابات

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنه في حال تعطل إجراء الانتخابات المحدد موعدها في 24 ديسمبر القادم أخشى أن نجد الوطن رهينة للبنك الدولي.

وأضاف امغيب في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الأمر إن وقع سيكون نتيجة سياسات خاطئة تمارسها حكومة تسيير الأعمال الرافضة لقرار البرلمان والخاضعة لإملاءات خارجية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات لا تخدم إلا مصالح دول إقليمية وخارجية كانت ومازالت سبب كل المصائب التي لحقت بنا.

وينتظر الليبيين 24 ديسمبر القادم من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستساهم في استقرار البلاد، إلا أن عدد من المسؤولين والنشطاء يؤكدون أن هناك محاولات ومساعٍ من أطرافٍ عدة من أجل عرقلتها وتأجيلها، ميعني استمرار الفوضى التي تعم البلاد.